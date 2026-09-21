Sergen Yalçın "İnanamıyorum dünya komedisi" demişti: 7'de 7 yaptı Avrupa'yı salladı!

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Sadece futbolcular değil. Sergen Yalçın'ın beğenmediği teknik direktör de vardı: Francesco Farioli. Farioli, Ajax teknik direktörü olunca "Ben, Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Alanyaspor'a getirdi bizim Cenk onu yardımcı olarak, oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu, şöyle hoca olur mu! Adam, Nice'e gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi" ifadelerini kullanmıştı.