Sergen Yalçın "İnanamıyorum dünya komedisi" demişti: 7'de 7 yaptı Avrupa'yı salladı!
Sergen Yalçın'ın eleştirdiği isimlerdendi. Hatta "İnanamıyorum dünya komedisi" demişti. 7'de 7 yaptı, Avrupa'yı salladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha önce yaptığı yorumlar çok konuşulmaya devam ediyor. Sergen Yalçın "İnanamıyorum dünya komedisi" demişti. 7'de 7 yaptı Avrupa'yı salladı!
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın teknik direktörü olmadan önce yorumcu olarak katıldığı programlardaki konuşmaları hep gündemde kaldı. Yalçın, Manchester City'in Norveçli golcüsü Erling Haaland'ı beğenmedini açık açık söylemişti. "Benim oyuncum değil. Ne yeteneği var ki?" dediği Haaland, Manchester City'de muhteşem bir sezon geçirirken Dünya Kupası'na da Norveç formasıyla damgasını vurmuştu.
Ancak Sergen Yalçın, yine de “Oynuyor mu ki Haaland! Yok, işim olmaz. İsterse 80 gol atsın. Ben oyuncunun yeteneğine bakıyorum. Beni ilgilendirmiyor. İstediği kadar iyi oynasın” yorumunu yapmıştı. Haaland geçen sezon Premier Lig'de Manchester City formasıyla 35 maçta 27 gol attı. Bu sezon ise resmi maçlarda 7 maçta 7 golü bulunuyor.
Sergen Yalçın, Kenan Yıldız için de "Kenan Yıldız hiç anlatıldığı gibi yıldız falan değil. Ben izledim hocam" demişti. Juventus'un en önemli futbolcusu olan ve piyasa değeri 90 milyon euroya ulaşan Kenan Yıldız, Real Madrid'in yanı sıra İngiliz takımlarının da listesinde sürekli yer alıyor.
Sadece futbolcular değil. Sergen Yalçın'ın beğenmediği teknik direktör de vardı: Francesco Farioli. Farioli, Ajax teknik direktörü olunca "Ben, Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Alanyaspor'a getirdi bizim Cenk onu yardımcı olarak, oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu, şöyle hoca olur mu! Adam, Nice'e gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi" ifadelerini kullanmıştı.
Farioli, Ajax'ta Hollanda Ligi ikinciliği yaşadıktan sonra gittiği Portekiz'de Porto'yu şampiyon yaptı. Bu sezon ise ligdeki son maçta ezeli rakibini Benfica'yı yenerken, Portekiz Ligi'nde 7'de 7 yaptı. Farioli Avrupa'yı sallarken, geçen sezon Chelsea'nin de gündemine gelmişti.