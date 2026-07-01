Fethiyespor 6. Lig'den 1.98'lik transfer yaptı: Formayı giydi imzayı attı

TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor, yeni sezon kadro yapılanmasında dikkat çekici bir hamleye imza attı. Lacivert - beyazlı kulüp, İngiltere doğumlu Türk stoper Mert Apat'ı renklerine bağlayarak hem savunma hattını güçlendirdi hem de genç oyuncuya Türk futbolunun kapılarını araladı.

İNGİLTERE 6. LİGİ'NDEN GELDİ

22 yaşındaki Mert Apat, kariyerinin bu noktasına kadar İngiltere'de çeşitli kulüplerde forma giydi. Son durağı İngiliz amatör ve yarı profesyonel futbolunun köklü kulüplerinden 6. Lig ekibi Alfreton Town olan genç stoper, Fethiyespor'un teklifiyle birlikte Türk futboluna adım atma fırsatı yakaladı.

1.98 İLE SAVUNMANIN YENİ DEVİ

Mert Apat'ın en çarpıcı özelliği ise fiziksel yapısı. 1.98 metre boyuyla sahaya çıkan genç stoperin, 2. Lig'de rakip hücum oyuncularına karşı ciddi bir fiziksel üstünlük sağlaması bekleniyor.

RESMİ TÖREN KULÜP BİNASINDA YAPILDI

Transfer süreci, Fethiyespor kulüp binasında düzenlenen resmi bir imza töreniyle taçlandırıldı. Törene Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin de katıldı. Mert Apat, lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalarken başarı sözü verdi.