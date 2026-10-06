Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjde: Gerekeni yapacak

Süper Lig'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda orta saha transferi için harekete geçti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Yasin Ayari'yi ilk sıraya yazan sarı-lacivertliler transfer için Ferdi Kadıoğlu'nu devreye soktu.

FERDİ KADIOĞLU KÖPRÜ OLACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Yasin Ayari transferinde köprü görevi üstlenmesi için Ferdi Kadıoğlu'ndan destek istedi. Kadıoğlu da gerekli iletişimi sağlamak için yardımcı olacağını bildirdi.

HENÜZ 22 YAŞINDA

Yasin Ayari'nin henüz 22 yaşında olması nedeniyle TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralında +4 kontenjanında yer alıyor.

GALATASARAY'DA İSTEMİŞTİ

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da oyuncuyu transfer etmek istemiş ancak Brighton ile anlaşma sağlayamamıştı.