Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjde: Gerekeni yapacak
Fenerbahçe yönetimi orta saha transferi için Ferdi Kadıoğlu'ndan destek istedi. Kadıoğlu hem Brighton hem de Yasin Ayari için köprü görevi üstlenecek.
Süper Lig'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda orta saha transferi için harekete geçti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Yasin Ayari'yi ilk sıraya yazan sarı-lacivertliler transfer için Ferdi Kadıoğlu'nu devreye soktu.
FERDİ KADIOĞLU KÖPRÜ OLACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Yasin Ayari transferinde köprü görevi üstlenmesi için Ferdi Kadıoğlu'ndan destek istedi. Kadıoğlu da gerekli iletişimi sağlamak için yardımcı olacağını bildirdi.
HENÜZ 22 YAŞINDA
Yasin Ayari'nin henüz 22 yaşında olması nedeniyle TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralında +4 kontenjanında yer alıyor.
GALATASARAY'DA İSTEMİŞTİ
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da oyuncuyu transfer etmek istemiş ancak Brighton ile anlaşma sağlayamamıştı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi