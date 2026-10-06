Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjde: Gerekeni yapacak

Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjde: Gerekeni yapacak

Fenerbahçe yönetimi orta saha transferi için Ferdi Kadıoğlu'ndan destek istedi. Kadıoğlu hem Brighton hem de Yasin Ayari için köprü görevi üstlenecek.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjde: Gerekeni yapacak

Süper Lig'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda orta saha transferi için harekete geçti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Yasin Ayari'yi ilk sıraya yazan sarı-lacivertliler transfer için Ferdi Kadıoğlu'nu devreye soktu.

FERDİ KADIOĞLU KÖPRÜ OLACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Yasin Ayari transferinde köprü görevi üstlenmesi için Ferdi Kadıoğlu'ndan destek istedi. Kadıoğlu da gerekli iletişimi sağlamak için yardımcı olacağını bildirdi.

Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye müjde: Gerekeni yapacak - Resim : 1

HENÜZ 22 YAŞINDA

Yasin Ayari'nin henüz 22 yaşında olması nedeniyle TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralında +4 kontenjanında yer alıyor.

GALATASARAY'DA İSTEMİŞTİ

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da oyuncuyu transfer etmek istemiş ancak Brighton ile anlaşma sağlayamamıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro