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Halk TV Spor Fenerbahçe'ye Roma maçına saatler kala müjdeli haber

Fenerbahçe'ye Roma maçına saatler kala müjdeli haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe-Roma maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'ye Roma maçına saatler kala müjdeli haber

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında İtalya Serie A ekibi Roma'yı konuk edecek.

ROMA'DA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Roma, Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Chobani Stadı'nda teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktik organizasyonu üzerinde durulduğu kaydedildi.

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ROMA'YA LORENZO PELLEGRINI ŞOKU

Roma'da İtalyan orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı.

İtalya ekibi, Chobani Stadı'nda yarın saat 19.45'te Fenerbahçe ile karşılaşacak.

MAÇI JESUS GIL MANZANO YÖNETECEK

Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Jesus Gil Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Guadalupe Porras yapacak.

VAR'da Cesar Soto, AVAR'da Valentin Gomez olacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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