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Fenerbahçe'ye geldi hemen antrenmanlara başladı

Sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye geri döndü. Ünder antrenmanlara başladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'ye geldi hemen antrenmanlara başladı

Süper Lig'de bu sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Cengiz Ünder'in anlaşması sona erdi.

BEŞİKTAŞ BONSERVİSİNİ ALMADI

Siyah-beyazlılar oyuncunun bonservisini almak istemedi. Yıldız futbolcu bunun üzerine Fenerbahçe'ye geri döndü.

FENERBAHÇE'YE DÖNDÜ

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye dönüşünü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünder, Samandıra'da antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı.

Fenerbahçe'ye geldi hemen antrenmanlara başladı - Resim : 1

29 MAÇTA 5 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Sezon başında kiralandığı Beşiktaş'ta 29 maça çıkan Cengiz Ünder, bin 241 dakika sahada kaldı. Ünder bu sürede 5 gol ve 4 asist kaydetti.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR SÜRÜYOR

2023-2024 sezonunun başında Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder'in sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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