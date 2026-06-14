Fenerbahçe'ye geldi hemen antrenmanlara başladı
Sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye geri döndü. Ünder antrenmanlara başladı.
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Süper Lig'de bu sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Cengiz Ünder'in anlaşması sona erdi.
BEŞİKTAŞ BONSERVİSİNİ ALMADI
Siyah-beyazlılar oyuncunun bonservisini almak istemedi. Yıldız futbolcu bunun üzerine Fenerbahçe'ye geri döndü.
FENERBAHÇE'YE DÖNDÜ
Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye dönüşünü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünder, Samandıra'da antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı.
29 MAÇTA 5 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ
Sezon başında kiralandığı Beşiktaş'ta 29 maça çıkan Cengiz Ünder, bin 241 dakika sahada kaldı. Ünder bu sürede 5 gol ve 4 asist kaydetti.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR SÜRÜYOR
2023-2024 sezonunun başında Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder'in sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi