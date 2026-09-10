Fenerbahçe'nin Roma maçı ilk 11'i belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında sahasında Roma'yı ağırlayacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında Fenerbahçe, sahasında İtalya Serie A ekibi Roma'yı ağırlayacak.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.45'te başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ GİL MANZANO
Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Guadalupe Porras yapacak.
VAR'da Cesar Soto, AVAR'da ise Valentin Gomez olacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe - Roma maçının ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Bartuğ, İsmail, Greenwood, Kerem, Muriqi
Roma: Svilar, Hermoso, N'Dicka, Mancini, Rensch, Wesley, Cristante, Kone, Soule, Dybala, Malen
Fenerbahçe'nin yedekleri: Tarık Çetin, Mert Günok, Romelu Lukaku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Kojo Oppong, Levent Mercan, Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın, Ognjen Mimovic
Roma'nın yedekleri: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Castro, de Roon, Molina, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi