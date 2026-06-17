Fenerbahçe'nin rakibinin sahibi Galatasaraylı eski futbolcu çıktı: Formasını da giyiyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla eşleşti. Kulübün sahibinin Galatasaraylı eski futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Polonya Ligi'nde 14 şampiyonluğu bulunan mavi-beyaz-kırmızılı takım, Polonya Ligi'ni geçen sezon 59 puanla 3. sırada bitirdi. 2. sıradaki Jagiellonia'ya averajla geçildi. Polonya Kupası'nda ise şampiyon oldu.

Maçlarını 29 bin kişilik Arena Zabrze'de oynayan takım ateşli taraftarlarıyla da tanınıyor.

SAHİBİ BAKIN KİM ÇIKTI?

Kulübün sahibi ise tanıdık çıktı. Polonya kulübünün sahibinin Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski olduğu belirtildi.



Podolski'nin kulübün yaklaşık yüzde 90'lık hisselerini 2026'da kendi kurduğu şirketle aldığı ifade edildi.

Podolski, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Galatasaray forması giymiş, 73 maçta 34 gol atmıştı.

41 yaşındaki Podolski geçen sezon sahibi olduğu takımın genellikle sonradan oyuna girerek 17 maçta formasını giydi.