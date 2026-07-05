Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu: 2 yeni transfer alınmadı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nın ardından Avusturya'ya gidiyor.

5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu.

MURIQI VE DIOUF KADRODA YOK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi gören Vedat Muriqi ve bir diğer yeni transfer olan Amara Diouf kamp kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Yiğit Fidan, Kamil Efe Üregen, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Fred Santos, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Emre Demir, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Çağrı Fedai, Alaettin Ekici, Çağrı Hakan Balta, Sidiki Cherif.