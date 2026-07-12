Fenerbahçe'nin Greenwood'u neden hala açıklamadığı ortaya çıktı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertlilerde Oğuz Çetin'in Mason Greenwood'un geleceğini açıklamasına rağmen transferin hala resmileşmemiş olması bazı taraftarlarda endişeye yol açtı.

MARSILYA'YLA ANLAŞILDI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Marsilya oyuncunun transferi için cuma günü imzaları attı. Oyuncunun sonraki satışından pay sahibi olan Getafe de transfere dair gerekli prosedürü onayladı.

MANCHESTER UNITED'IN İMZAYI ATMASI BEKLENİYOR

Transfer için geriye bir tek Manchester United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair resmi imzayı atması bekleniyor. İngiliz kulübünün imzayı atmasının ardından transferin önünde bir engel kalmayacak.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Fenerbahçe yönetimi oyuncunun transferi için 39 milyon euro bonservis ödeyecek. 3 milyon euro da şampiyonluk bonusu yer alacak. Greenwood'a da yıllık 10 milyon euro maaş verilecek.