Fenerbahçe'nin efsanesi ''futbol aklı'' oldu: Aziz Yıldırım resmen açıkladı

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Sakarya'da sarı-lacivertli taraftarlar ile buluştu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'NİN ''FUTBOL AKLI'' OĞUZ ÇETİN OLACAK

Sakarya Fenerbahçeliler Derneğinde kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşan Yıldırım, ''Futbol aklı''nın başına kulübün efsanesi Oğuz Çetin'in getirdiklerini açıkladı.

Yıldırım, "Sakarya'dan iyi antrenörler ve iyi oyuncular yetişiyor. Fenerbahçe'de görev aldılar. Bizim konumuz futbol aklı, bu konuda Oğuz Çetin'i getirdik onun başına koyduk. Şimdi o oluşturacak, seçimi kazanmadan da bu oluşumları yapmak fazla doğru değil. Çünkü görevde değiliz." dedi.

''ONLARIN AKILLARINA DA İHTİYACIM YOK''

''Futbol aklının'' yöneticiler ile birlikte çalışacağını belirten Aziz Yıldırım, "Şu an da inceleme yapıyorlar zaten. Yöneticilere gelip, 'Şuraya bu oyuncu lazım, şununla anlaşabiliyoruz' diyecekler, o şekilde çözeceğiz. Nereye ne gerekiyorsa alacağız, iyi bir takım olacağız. Yalnız Türkiye liginde şampiyon olmak için değil Avrupa'da tur atıp Şampiyonlar Lig'ine kalmak için. Sosyal medya bende yok, hiç oralara kafayı takmam. Benim aklım onlardan fazladır. Oradaki yazan, çizenlerden hepsinden futbol anlamında tecrübe olarak hepsinden tecrübem fazla. Benim kadar tecrübeli yok, onların akıllarına da ihtiyacım yok." şeklinde konuştu.