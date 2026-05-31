Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Aziz Yıldırım'ın İstanbul'a gelmesini reddettiği golcünün ismi ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın İstanbul'a gelmesini reddettiği golcünün ismi ortaya çıktı

Transfer çalışmalarına dair konuşan Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, 'Prensipte anlaştığımız golcüler var, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi' dedi. Yıldırım'ın bahsettiği ismin Vedat Muriqi olduğu öğrenildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Aziz Yıldırım'ın İstanbul'a gelmesini reddettiği golcünün ismi ortaya çıktı

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Aziz Yıldırım, 2 santrfor birden transfer edecek.

"PAZARTESİ GELMEK İSTEDİ"

Yıldırım transfer çalışmalarına dair yaptığı açıklamada "İstesem santrforlar yarın gelir ama istemiyorum! Prensipte anlaştığımız golcüler var, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, bitsin öyle gel. Salı günü falan açıklayabiliriz bu transferleri" dedi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Aziz Yıldırım'ın İstanbul'a gelmesini reddettiği golcünün ismi ortaya çıktı - Resim : 2

O İSİM VEDAT MURIQI

Sözcü'de yer alan habere göre; Aziz Yıldırım'ın pazartesi günü gelmesini reddettiği isim de belli oldu. O ismin Mallorca'dan ayrılmaya hazırlanan Vedat Muriqi olduğu öne sürüldü.

MALLORCA'YLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Kosovalı futbolcunun transferi için görüşmeler devam ediyor. İspanyol kulübü, 18 milyon euro talep ederken Aziz Yıldırım, 12 milyon euroya anlaşmayı tamamlamak niyetinde.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro