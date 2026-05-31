Aziz Yıldırım'ın İstanbul'a gelmesini reddettiği golcünün ismi ortaya çıktı

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Aziz Yıldırım, 2 santrfor birden transfer edecek.

"PAZARTESİ GELMEK İSTEDİ"

Yıldırım transfer çalışmalarına dair yaptığı açıklamada "İstesem santrforlar yarın gelir ama istemiyorum! Prensipte anlaştığımız golcüler var, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, bitsin öyle gel. Salı günü falan açıklayabiliriz bu transferleri" dedi.

O İSİM VEDAT MURIQI

Sözcü'de yer alan habere göre; Aziz Yıldırım'ın pazartesi günü gelmesini reddettiği isim de belli oldu. O ismin Mallorca'dan ayrılmaya hazırlanan Vedat Muriqi olduğu öne sürüldü.

MALLORCA'YLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Kosovalı futbolcunun transferi için görüşmeler devam ediyor. İspanyol kulübü, 18 milyon euro talep ederken Aziz Yıldırım, 12 milyon euroya anlaşmayı tamamlamak niyetinde.