Fenerbahçeli futbolcularda İsmail Kartal sevinci

Roma beraberliğinin ardından kameralar karşısına geçen Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kararın ardından bugün gerçekleştirilen antrenmana katılmayan İsmail Kartal, Oğuz Çetin'le gerçekleştirdiği görüşmede kararının kesin olduğunu dile getirdi.

AZİZ YILDIRIM KARARINDAN VAZGEÇİRDİ

Ancak Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle deneyimli teknik adam kararından vazgeçti. Yıldırım, İsmail Kartal'ı kararından vazgeçirdi. Yaşananlar sonrası bir açıklama yapan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın bir sonraki antrenmanda takımın başında olacağını duyurdu.

FUTBOLCULAR BÜYÜK BİR MUTLULUKLA KARŞILADI

İsmail Kartal'ın devam kararı Fenerbahçeli futbolcular tarafından da memnuniyetle karşılandı. Futbolcuların istifa kararına çok şaşırdığını belirten Erdem Akbaş şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçeli futbolcular, İsmail Kartal'ın devam kararını büyük bir mutlulukla karşıladı. İsmail Kartal'ın istifa kararından itibaren başta Kaptan Milan Skriniar olmak üzere birçok futbolcu, Fenerbahçe yönetimine ‘Ne oluyor, neden böyle bir şey yaşandı, İsmail Hoca neden görevini bıraktı?’ tarzında sorular sormuştu. Futbol takımında da an itibarıyla bu şaşkınlık durumu da ortadan kalkmış oldu.