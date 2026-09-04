Fenerbahçe'den transferin son gününde açıklama: İddialar yalanlandı
Fenerbahçe, Adil Demirbağ için Konyaspor'a 3 milyon euroluk teklif yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
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Süper Lig'de yaz transfer döneminin artık son gününe girilirken Fenerbahçe'den Adil Demirbağ açıklaması geldi.
ADİL DEMİRBAĞ YALANLAMASI
Sarı-lacivertliler, Adil Demirbağ için Konyaspor'a 3 milyon euroluk teklif yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Adil Demirbağ’ın transferine ilişkin kamuoyuna yansıyan; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon Euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz ile ilgili transfer süreçlerinde, resmi kanallarımız dışında paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz.
3 MAÇA DA İLK 11'DE BAŞLADI
Bu sezon Konyaspor'un oynadığı 3 maça da ilk 11'de başlayan Adil Demirbağ, 270 dakika sahada kaldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi