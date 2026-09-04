Fenerbahçe'den transferin son gününde açıklama: İddialar yalanlandı

Süper Lig'de yaz transfer döneminin artık son gününe girilirken Fenerbahçe'den Adil Demirbağ açıklaması geldi.

ADİL DEMİRBAĞ YALANLAMASI

Sarı-lacivertliler, Adil Demirbağ için Konyaspor'a 3 milyon euroluk teklif yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Adil Demirbağ’ın transferine ilişkin kamuoyuna yansıyan; oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor ile final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon Euro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz ile ilgili transfer süreçlerinde, resmi kanallarımız dışında paylaşılan ve gerçeği yansıtmayan bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz.

3 MAÇA DA İLK 11'DE BAŞLADI

Bu sezon Konyaspor'un oynadığı 3 maça da ilk 11'de başlayan Adil Demirbağ, 270 dakika sahada kaldı.