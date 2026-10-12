Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş! Beşiktaş 2-0'dan kaybetti
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2. hafta maçları oynandı. Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş! Beşiktaş 2-0'dan kaybetti.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2. hafta maçları nefes kesen mücadelelere sahne oldu.
Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş! Beşiktaş 2-0'dan kaybetti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan maçın setleri 25-20, 25-23, 16-25, 23-25 ve 12-15 sona erdi.
SULTANLAR LİGİ'NDE 2. HAFTA SONUÇLARI
Sultanlar Ligi'nde 2. hafta sonuçları şöyle:
Galatasaray Daikin-Nilüfer Bld. Eker: 3-1 (25-21, 25-15, 17-25, 25-20)
Sinnada Hotels Afyon Bld. Yüntaş-Türk Hava Yolları: 1-3 (25-22, 18-25, 18-25, 20-25)
Zeren Spor-İlbank: 3-1 (28-30, 25-21, 32-30, 25-21)
Manisa B.Şehir Bld.-Kuzeyboru: 3-1 (25-18, 26-28, 25-21, 25-22)
Eczacıbaşı Peron İstanbul-Aras Kargo: 3-0 (25-14, 25-16, 25-17)
Göztepe Yuppo-VakıfBank: 0-3 (20-25, 22-25, 19-25)
Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana: 2-3 (25-20, 25-23, 16-25, 23-25, 12-15)