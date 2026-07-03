Fenerbahçe'den ayrıldı soluğu Beşiktaş'ta aldı

Beşiktaş, erkek basketbol takımına Fenerbahçe'den ayrılan oyuncuyu transfer etti.

Siyah beylazlılar Scottie Wilbekin'i resmen açıkladı.

GEÇEN SEZON FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin ile sözleşme imzaladı.



Kolej kariyerini NCAA'de Florida Gators formasıyla tamamlamasının ardından profesyonel kariyerine 2014 yılında başlayan Wilbekin, AEK, Darüşşafaka, Fenerbahçe gibi kulüplerde forma giydi. 2025-26 sezonunu Fenerbahçe'de tamamlayan 186 cm boyundaki oyuncu, 2018 yılında Türk vatandaşlığına geçmiş ve 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Milli Takım kadrosunda yer almıştı.

Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Wilbekin'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."