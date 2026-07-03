Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Beşiktaş sürpriz transferi resmen açıkladı: Metecan James imzayı attı

Beşiktaş sürpriz transferi resmen açıkladı: Metecan James imzayı attı

Beşiktaş, yeni transferini resmen açıkladı. Açıklamada Metecan James Birsen'in imzayı attığı duyuruldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş sürpriz transferi resmen açıkladı: Metecan James imzayı attı

Beşiktaş, yeni transferini internet sitesinden resmen açıkladı. Açıklamada Metecan James Birsen'in imzayı attığı duyuruldu.

Beşiktaş transferi resmen açıkladı: Milli oyuncu imzayı attıBeşiktaş transferi resmen açıkladı: Milli oyuncu imzayı attı

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaş sürpriz transferi resmen açıkladı: Metecan James imzayı attı - Resim : 2
"Beşiktaş Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Metecan Birsen ile sözleşme imzaladı.
Profesyonel kariyerine 2011 yılında başlayan Birsen, kariyeri boyunca Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Karşıyaka gibi kulüplerde forma giymiş ve 2025-2026 sezonunu Fenerbahçe formasıyla tamamlamış.
Uzun forvet pozisyonunda oynayan, 205 cm boyundaki Metecan Birsen'e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

METECAN JAMES BİRCAN KİMDİR?

31 yaşında, 2.05 boyunda.
Annesi İrlandalı, babası Türk. Türk Milli Takımı'nda da oynuyor.
Basketbola Fenerbahçe'de başladı. İstanbul BB, Sakarya BB, Anadolu Efes, Karşıyaka ve son olarak Fenerbahçe'de forma giydi.
Fenerbahçe formasıyla EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. Sarı lacivertli takımla 5, Anadolu Efes'le de 1 lig şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro