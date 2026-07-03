Beşiktaş sürpriz transferi resmen açıkladı: Metecan James imzayı attı

Beşiktaş, yeni transferini internet sitesinden resmen açıkladı. Açıklamada Metecan James Birsen'in imzayı attığı duyuruldu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"Beşiktaş Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Metecan Birsen ile sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine 2011 yılında başlayan Birsen, kariyeri boyunca Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Karşıyaka gibi kulüplerde forma giymiş ve 2025-2026 sezonunu Fenerbahçe formasıyla tamamlamış.

Uzun forvet pozisyonunda oynayan, 205 cm boyundaki Metecan Birsen'e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

METECAN JAMES BİRCAN KİMDİR?

31 yaşında, 2.05 boyunda.

Annesi İrlandalı, babası Türk. Türk Milli Takımı'nda da oynuyor.

Basketbola Fenerbahçe'de başladı. İstanbul BB, Sakarya BB, Anadolu Efes, Karşıyaka ve son olarak Fenerbahçe'de forma giydi.

Fenerbahçe formasıyla EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. Sarı lacivertli takımla 5, Anadolu Efes'le de 1 lig şampiyonluğu bulunuyor.