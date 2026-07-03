Beşiktaş transferi resmen açıkladı: Milli oyuncu imzayı attı

Beşiktaş, erkek basketbol takımının EuroLeague'de yer alacağının belli olmasının ardından transferlerine hız verdi.

Siyah beyazlı kulüp, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı transfer etti.



Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli oyuncu Furkan Korkmaz ile sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Anadolu Efes formasıyla start veren ve 2016 NBA Draftı'nın 1'inci tur 26'ncı sırasında Philadelphia 76ers tarafından seçilen Korkmaz, kariyeri boyunca Anadolu Efes'in yanı sıra Philadelphia 76ers, AS Monaco gibi kulüplerde forma giymiş ve 2025-2026 sezonunu TOFAŞ formasıyla tamamlamıştı. Skorer gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Furkan Korkmaz'a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

28 yaşındaki Furkan Korkmaz, 2.01 boyunda.

Yeşilyurt Spor Kulübü'nde basketbola başladı. 15 yaşındayken Anadolu Efes'e transfer edildi.

Pertevniyal ve Bandırma'da kiralık olarak forma giydi.

2017'de NBA takımı Philadelphia 76ers'e transfer oldu. NBA'de geçen yıllarının ardından 2024'te Bahçeşehir Koleji'ne geldi.

Geçen sezon Tofaş'ta oynadı.

Defalarca kez milli takımda da forma giydi.