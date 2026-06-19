Fenerbahçe'de Vedat Muriqi imzayı attı: Kosova'nın gururu geri döndü

Kosova'da bugün spor gündeminin en önemli başlıklarından biri, Kosova Milli Takımı'nın kaptanı ve ülkenin en büyük futbol yıldızlarından biri olan Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'ye dönüşü oldu.

Kosova medyasında transfer yalnızca bir kulüp değişikliği olarak değil, "Kosova futbolunun en önemli temsilcisinin yeniden büyük sahneye çıkışı" şeklinde yorumlandı.

"EVİNE DÖNÜYOR"

Kosova'nın önde gelen medya kuruluşlarından Koha, Muriqi'nin tatil için Kosova'ya geldiğini ve ardından İstanbul'a giderek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağını yazdı. Haberde transferin yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleştiği ve üç yıllık sözleşme imzalandığını belirttı.

KosovaPress ise Fenerbahçe yönetiminin uzun süredir Muriqi'yi geri getirmek istediğini, taraflar arasında anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığını ve transferin Kosova'da büyük heyecan yarattığını belirtti.

"KOSOVA'NIN GURURU"

Kosovalı futbol sayfaları ve sosyal medya hesapları haberi "Vedat yeniden Fenerbahçe'de" başlıklarıyla duyurdu. Özellikle Muriqi'nin 2019-2020 sezonundaki başarılı Fenerbahçe performansı hatırlatılarak, sarı-lacivertli taraftarların onu yeniden görmek istediği vurgulandı.

MALLORCA'DAN EFSANE OLARAK AYRILIYOR

İspanyol basınında da bugün transfer resmiyet kazanan bir ayrılık olarak duyuruldu. Mallorca'nın kulüp tarihindeki en önemli golcülerinden biri olarak gösterilen Muriqi'nin, geçen sezon La Liga'da 23 gol atarak kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadığı ve taraftarların sevgilisi haline geldiği belirtildi.

KOSOVA'DAKİ GENEL HAVA

Kosova medyasındaki yorumların ortak noktası şu. Muriqi'nin hâlâ Avrupa'nın üst düzey forvetlerinden biri olduğu, Fenerbahçe'nin onu "hazır yıldız" olarak transfer ettiği, bu transferin Kosova futbolunun uluslararası görünürlüğünü artıracağı, Muriqi'nin yeniden Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi vereceği.

Kosova basınında eleştirel bir yaklaşım neredeyse yok. Aksine transfer, "Kosova'nın kaptanının yeniden büyük bir kulüpte lider rol üstleneceği yeni bir meydan okuma" olarak sunuluyor.