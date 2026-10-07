Fenerbahçe'de sürpriz Asensio kararı: İsmail Kartal düşünmeden evet dedi

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Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasına çevrilirken, Marco Asensio cephesinde beklenen gelişme yaşandı. Uzun süren sakatlığını tamamen geride bırakan İspanyol yıldızla ilgili karar çıktı.

İSMAİL KARTAL'DAN ASENSIO İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal'ın, Rizespor deplasmanı öncesinde Marco Asensio ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın yıldız futbolcuya güvendiğini belirterek ilk 11'de görev vereceğini söylediği ve takımın hücum yükünü üstlenmesini istediği ifade edildi.

SAKATLIK SONRASI HAZIRLIK MAÇINDA DÖNDÜ

22 Ağustos'ta yaşadığı sakatlığın ardından bir süre formasından uzak kalan Asensio, Eyüpspor maçı kadrosuna dahil edilmiş ancak riske edilmediği için süre almamıştı.

Milli arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sahaya çıkan İspanyol futbolcu, ortaya koyduğu performansla teknik heyetten tam not aldı.

RİZE DEPLASMANINDA KOZ OLACAK

Ligde lider Amedspor'un 3 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında hata yapmak istemiyor. Bu nedenle İsmail Kartal'ın, hücum hattında yaratıcılığı artırmak adına Marco Asensio'yu başlangıç kadrosuna yerleştirmesi bekleniyor.

Tecrübeli yıldızın da teknik direktörüne gol katkısı verme sözü verdiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE KARİYERİNDE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar tüm kulvarlarda 45 karşılaşmada görev yaptı.

Sarı-lacivertli ekip adına 14 gol atan Asensio, 15 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum gücüne önemli destek verdi. Toplam 3 bin 89 dakika sahada kalan deneyimli oyuncunun kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

TARAFTARLARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Sakatlığını tamamen atlatan Marco Asensio'nun Rizespor karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olurken, Fenerbahçe taraftarı da yıldız futbolcunun dönüşünün takımın hücum gücünü artırmasını bekliyor.