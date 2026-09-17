Fenerbahçe'de Süper Kupa heyecanı

Basketbolda ilk kez düzenlenecek olan Avrupa Ligi Süper Kupası heyecanı yarın başlıyor. Ülkemizden Fenerbahçe Tarfin bu heyecanı yaşayacak ilk Türk takımı olacak.

ETİHAD ARENA'DA OYNANACAK

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilecek organizasyonun yarı finalinde Fenerbahçe Tarfin ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos, yarın saat 17.00'de karşılaşacak.

DİĞER KARŞILAŞMA SAAT 20.00'DE

Ev sahibi ülkeden Dubai Basketbol ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasındaki diğer yarı final müsabakası ise aynı gün saat 20.00'de oynanacak.

FİNAL 2 GÜN SONRA

Yarı final karşılaşmalarını kazanan ekipler, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'deki finalde karşılaşarak Avrupa Ligi Süper Kupa'yı müzesine götürmek için mücadele edecek. Aynı gün 17.00'de ise yarı finalde mağlup olan ekipler, üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYON UNVANIYLA KATILDI

Fenerbahçe Tarfin ve Olympiakos, Avrupa Ligi'nde son iki yılın şampiyonları, Real Madrid geçen sezonun finalisti, Dubai Basketbol ise ev sahibi ünvanıyla organizasyonda yer alacak.