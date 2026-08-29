Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi hediyesi olacaktı: Kötü haber geldi
Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer etmek istediği Marcus Rashford kararını verdi. İngiliz futbolcu, Türkiye'ye gelmek istemediğini bildirdi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ana tabloya yükselmeye hak kazanan Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi.
RASHFORD'A TALİP OLDULAR
Lyon galibiyetinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, Manchester United'ın gözden çıkardığı Marcus Rashford'a talip oldu.
TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR
Yönetim, 20 milyon euroyu gözden çıkarırken İngiliz futbolcu kararını verdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marcus Rashford, Türkiye'ye transfer olmayı düşünmüyor.
TAKIMDA KALMAK İSTİYOR
28 yaşındaki İngiliz sol kanat, Manchester United'a odaklanarak yeniden ilk 11'e girmeyi hedefliyor.
14 GOL VE 15 ASİST KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da kiralık geçiren Marcus Rashford, 45 maçta forma giydi. 2 bin 622 dakika sahada kalan oyuncu, 14 gol ve 15 asist kaydetti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi