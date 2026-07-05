Fenerbahçe'de noterli krizde yeni gelişme

Fenerbahçe'de günlerdir gündemde olan Diego Carlos krizinde beklenen çözüm sağlandı. Brezilyalı savunma oyuncusunun sağlık kontrolüne katılmaması nedeniyle notere tutanak tutturulmasıyla gerilen süreç, oyuncunun İstanbul'a gelme kararı almasıyla yumuşama sürecine girdi. Deneyimli stoperin, tamamlanacak sağlık kontrollerinin ardından takımın Avusturya kampına dahil olması bekleniyor.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe yönetimi, konuyla ilgili yaptığı yeni açıklamada A takımın yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'ya hareket edeceğini duyurdu. Açıklamada, Diego Carlos'un planlanan sağlık kontrollerini tamamladıktan sonra kafileye katılacağı ve çalışmalara bu şekilde başlayacağı belirtildi.

KRİZİN BAŞLANGICI: KATILMADIĞI SAĞLIK KONTROLÜ

Sürecin arka planına bakıldığında, anlaşmazlığın kökeninin 23 Haziran 2026 tarihine dayandığı görülüyor. Fenerbahçe'nin o dönem yaptığı açıklamada, Diego Carlos'un kendisine bildirilen programa uygun şekilde rutin sağlık kontrolüne katılamadığı belirtilmişti. Kulüp, oyuncuyla temasa geçme ve durumu netleştirme girişimlerinin sürdüğünü, sürecin Futbol Direktörü Oğuz Çetin koordinasyonunda kulüp menfaatleri doğrultusunda takip edildiğini kamuoyuna duyurmuştu.

KARTAL'DAN NOTER TUTANAĞI AÇIKLAMASI

Teknik direktör İsmail Kartal, yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği İtalyan ekibi Como'daki performansına da değindi. Kartal, Diego Carlos'un kiralık gittiği takımdan dönmemesi üzerine noter tutanağı tutturulduğunu belirtti. Kulüp yönetiminden Cihan Kamer ve Oğuz Çetin ile bu konuda toplantı yapıldığını aktaran Kartal, kiralık oyuncuların Avrupa'daki kulüplerle imzaladığı sözleşmelerde özel maddeler bulunabildiğine dikkat çekti. 30 Haziran tarihi itibarıyla bazı kontrat maddelerinin sona erdiği bilgisinin gündemde olduğunu belirten Kartal, olası bir hak kaybının önüne geçmek amacıyla önlem niteliğinde tutanak tutturulduğunu ifade etti.

COMO'DA GEÇİRDİĞİ SEZON DİKKAT ÇEKTİ

33 yaşındaki Brezilyalı stoperin geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İtalya'da geçirdiği biliniyor. Como forması giyen Diego Carlos, İtalyan ekibinde 31 karşılaşmada forma şansı buldu ve bu maçlarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Savunma oyuncusunun sezon genelinde istikrarlı bir performans sergilediği, bu durumun da Fenerbahçe yönetiminin oyuncuyla ilgili sürece temkinli ama çözüm odaklı yaklaşmasında etkili olduğu değerlendiriliyor.

AVUSTURYA KAMPI

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı kapsamında bugün Avusturya'ya hareket etmesi planlanıyor. Diego Carlos'un ise İstanbul'da tamamlanacak sağlık kontrollerinin ardından takıma katılması bekleniyor. Bu gelişme, kulübün savunma hattı planlamasında deneyimli stoperle yollarını ayırmayı düşünmediğini açıkça ortaya koydu.