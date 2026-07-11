Fenerbahçe'de mecburi karar: 9 isimle yollar ayrılacak

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

TFF'nin açıkladığı 10+4'lük yabancı kontenjanında yer açmak için kadro temizliğine gitmesi gereken sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan isimler belli oldu.

9 İSİM SATIŞ LİSTESİNDE

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, 9 isimle yollarını ayırmayı planlıyor. Yönetim ilk etapta Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Dominik Livakovic ve Rodrigo Becao'yu satış listesine koydu.

Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba, Mimovic, Fayed ve Fall'a da iyi bir talip çıkması halinde ayrılığa izin verilecek.

KAMP DÖNÜŞÜ SAYI DEĞİŞEBİLİR

Avusturya'da kamp yapan sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın vereceği rapor doğrultusunda bu sayı artabilir veya azabilir.