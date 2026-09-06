Fenerbahçe'de mağlubiyetin sorumlusunu açıkladı: Teslim bayrağını çekti

Süper Lig'iin dördüncü haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.

"İSMAİL KARTAL'A YAZARIM MAĞLUBİYETİ

Karşılaşmanın ardından TRT Spor'da değerlendirmelerde bulunan İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'de mağlubiyetin sorumlusu olarak İsmail Kartal'ı gösterdi. Yağcıoğlu konuşmasında “Oyunun hiçbir yerinde baskı ya da oyuna hükmetmesini görmedim. Uzun bir süre dengeli gitti. İkinci yarıda Beşiktaş, Fenerbahçe takımını mahkum etti ve istediği gibi de oynadı. Önce kazanan takımı tebrik ederim. İsmail Kartal'a yazarım mağlubiyeti. Net. 1 haftadır aynı şeyi söylüyorum, İsmail hocanın derbiye üçlü orta saha çıkması gerek, çünkü Beşiktaş'ın orta sahası güçlü ve dinamik oyunculardan kuruluyor” dedi.

"İRFAN CAN FORMAYI DAHA ZOR GÖRÜR GİBİ"

İrfan Can Kahveci'nin performansını eleştiren İlker Yağcıoğlu, “Ne yaptı, 1 hafta önce kazanan takımı sahaya sürdü. İrfan Can'ı forvet arkası gibi oynattı. Beşiktaş Salih, Orkun ve Olaitan gibi 3 tane dinamik orta saha oyuncusuyla oynadı. Ogün hoca ‘İrfan Can jübilesini yaptı’ dedi, hakikaten doğru söylüyor. Bundan sonra da formayı zor görür gibi geliyor. Bugün bu fırsatı yine iyi kullanamadı. Oyunun boyu uzadı. Kante, müthiş oynadı. Guendouzi'yle ikisi kaldı. Yetmez arkadaş. 3 tane orta sahaya karşı iki kişi bu büyük alanı kontrol edemez. Böyle olduğu zaman ne oldu, her dönen top Beşiktaş atağına dönüştü" diye konuştu.

"HİÇ BEKLENEN BİR DURUM DEĞİL"

İkinci yarıdaki değişikliklerin yanlış olduğunu vurgulayan İlker Yağcıoğlu, “İlerleyen dakikalarda çok daha fazla gördük. Kerem de ikinci forvet gibi oynayınca iş Kante ve Guendouzi'ye kaldı o koca alanda ve yeterli performansı mümkün değil gösteremezlerdi. Muriqi'i çıkardı Lukaku'yu aldı, Oğuz'u çıkardı Nene'yi aldı ve teslim bayrağını çekti. Lukaku hiç hazır değil. Böylesine diri biri Beşiktaş'a karşı ne top tutabildi, ne pozisyon üretebildi. Fenerbahçe'nin hücum performansı tamamen bitti. Oyuncuların bireysel performanslarıyla bir şeyler üretmeye çalıştı. 4 maç 2 mağlubiyet. Hiç beklenilen bir durum değil. Benim gözümde bir test maçıydı, maalesef Fenerbahçe bu testi geçemedi" ifadelerini kullandı.