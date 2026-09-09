Fenerbahçe'de İsmail Kartal açıkladı: Roma maçında yok

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında yarın saat 19.45’te İtalyan ekibi Roma’yı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Roma takımının kalitesinden bahseden İsmail Kartal, “Çalışmalarımızı hemen hemen tamamladık. Bu akşam da küçük bir taktik antrenmanımız olacak. Roma takımının bütün detaylarını bütün analizlerini yaptık. Güzel antrenmanlar yaptık. Roma, tarihinin en iyi kadrosuna sahip. Formdalar, ligde 3’te 3 yaptılar. Başlarında çok deneyimli, üretken bir teknik adam var. Adam adama oynayan, kazandıkları toplarla rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalan bir takım. Oyunun belli bölümlerinde riskler aldıkları bölümler var. Biz de bunları analiz ettik. Maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımız da en itici gücümüz olacak. Yarınki maçta kendimize güveniyoruz” sözlerini sarf etti.

"TAMAMEN GEÇİŞE DAYALI BİR OYUN OYNAMAYACAĞIZ"

Roma’nın oyun planına göre hazırlıklarını yaptıklarını aktaran Kartal, “Roma’nın neler yaptığın bildiğimiz için ona göre kurgumuz olacak. O kurguya göre boşluklarından yararlanmak isteyen bir Fenerbahçe olarak sahada olacağız. Bütün oyuncularımız değerli, hepsi çok kıymetli. Her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz. Yarınki maçta tamamen geçişe yönelik bir oyun oynamayacağız” dedi.

"ASENSİO’NUN ŞU ANDA SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR"

Takımdaki oyuncuların, sakatlığı bulunan Marco Asensio’nun eksikliğini aratmayacağını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Asensio’nun şu anda sakatlığı devam ediyor. 24-25 tane çok değerli oyuncumuz var. Her biri birbirinden değerli. Yarın Asensio’yu aratmayacaklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"HEP BERABER BAŞARDIK"

İsmail Kartal sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’ne kaldığımız için çok mutluyuz. Hep beraber başardık. Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçımıza çıkacağız. Hepimiz bu konuda çok heyecanlıyız. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapabileceğine inanıyorum ve bunu görüyorum. Oyuncularımın kalpten, yürekten elinden gelenin en iyisini yapacaklarına çok eminim.

"TARAFTARLAR BİZİM HER ŞEYİMİZ, VAZGEÇİLMEZİMİZ"

Yarın taraftarları mutlu etmek istediklerini vurgulayan İsmail Kartal, “Taraftarlar bizim her şeyimiz, vazgeçilmezimiz. Onlar varsa biz varız. Bizi hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmadılar. Yarın hep beraber onları mutlu etmek istiyoruz. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, bir strateji maçı. Oyunun başından sonuna kadar taraftarların bu bilinçle bize destek vermesi gerekir. Gol 1'inci dakika da gelebilir, 90'ıncı dakikada da gelebilir. Hep beraber hareket etmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.