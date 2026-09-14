Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu: Gideceği takımı duyurdular
Sakatlığı nedeniyle Roma'ya transferi iptal olan Jayden Oosterwolde'nin tedavisi sürüyor. Oyuncunun ara transfer döneminde İtalyan kulübüne imza atması bekleniyor.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Serie A ekiplerinden Roma'ya transferi iptal olan Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'ye geri döndü.
JAYDEN OOSTERWOLDE'DEN VAZGEÇMEDİLER
Hollandalı futbolcunun tedavisi sürerken flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Roma Sportif Direktörü Tony D'Amico, Jayden Oosterwolde'den vazgeçmedi.
ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GİDECEK
Oyuncunun sağlık durumunu yakından takip eden Roma yönetimi ara transfer döneminde yeniden transfer teklifinde bulunacak. Fenerbahçe'nin de ayrılığa izin vermesi bekleniyor.
"ROMA'YA DÖNMEYİ UMUYORUM"
Geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe - Roma maçını stattan takip eden Jayden Oosterwolde'nin "Önümüzdeki aylarda Roma'ya dönmeyi umuyorum" dediği öne sürüldü.
3 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ
Fenerbahçe formasıyla toplamda 112 maçta forma giyen Jayden Oosterwolde, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.