Fenerbahçe'de çalışmalar durunca Aziz Yıldırım bizzat gidip denetledi

Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri devam ederken başkan Aziz Yıldırım, tesis ve stat projeleri için de çalışmalarını sürdürüyor.

AZİZ YILDIRIM MALTEPE'YE GİTTİ

A Spor'dan Erdem Akbaş'ın haberine göre; Aziz Yıldırım, İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme’den sorumlu yönetici Özgür Peker ile Maltepe'ye gitti.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aziz Yıldırım burada inşaat çalışmaları duran tesis alanını ziyaret etti. Aziz Yıldırım ve ekibi tesise dair incelemelerde bulundu. Tesisin fizibilite çalışmaları sürüyor.

Erdem Akbaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, inşaat çalışmaları duran Maltepe’deki tesis alanını ziyaret etti. Başkan Yıldırım’a İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme’den sorumlu yönetici Özgür Peker de eşlik etti. Maltepe Tesisleri için fizibilite çalışması yapılıyor" dedi.