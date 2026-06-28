Fenerbahçe'de büyük ödeme: Yönetim kısa sürede halletti

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu, göreve gelir gelmez büyük bir borçla karşı karşıya geldi.

48 MİLYON EURO BORÇ ÖDEDİLER

Takvim'de yer alan habere göre; yeni yönetim, borçların ödenmesi için seferberlik başlattı. Yeni yönetim, vadesi gelen borçları kapattı. Bu doğrultuda şuana kadar 48 milyon euroluk bir ödeme gerçekleştirildi.

İLK ETAPTA ÖDENEN PARA 90 MİLYON EUROYU BULACAK

Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun, 15 Temmuz tarihine kadar 42 milyon euro civarında ödeme daha yapacak. Böylece göreve geldikten sonra toplamda 90 milyon euroluk borç kapatılacak.

YENİ PROJELER PLANLIYORLAR

Yönetimin, borçları azaltmak ve gelir kalemlerini artırmak adında yeni projeler planladığı da gelen haberler arasında