Fenerbahçe'de 5 yıl forma giydi: Galatasaray transfer etti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Tehcnic kadroya takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Dyshawn Pierre'yi kadrosuna kattı.

1 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI

Sarı-kırmızılılardan transfere dair yapılan açıklamada Kanadalı oyuncuyla 1 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Galatasaray MCT Technic'ten yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray MCT Technic, Avrupa basketbolunun önemli kısa forvetlerinden biri olan, takım Dyshawn Pierre ile anlaşarak Kanadalı oyuncuyu 1 yıllık sözleşme ile sarı kırmızılı renklerimize bağladı.

Kariyeri boyunca Almanya, İtalya, Türkiye ve Rusya'nın önemli kulüplerinde forma giyen Pierre, EuroLeague, Basketball Champions League, FIBA Europe Cup ve VTB United League gibi Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonlarında kazandığı tecrübeyle dikkat çekiyor. Yeni transferimiz Dyshawn Pierre’e başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz.

FENERBAHÇE BEKO'DA ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

2020 yılında Fenerbahçe Beko’ya transfer olan Dyshawn Pierre, 5 sezon boyunca burada forma giydi. 150'nin üzerinde maça çıkan Dyshawn Pierre, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, EuroLeague Final Four ve 2025 EuroLeague şampiyonluğu başarılarını yaşadı.