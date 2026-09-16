Fenerbahçe'de 45 maça çıktı: İtalyanlar 4 hafta dayandı

Bologna, Seria A'da çıktığı 4 maçta yalnızca 1 puan toplayabilen Tedesco'yla yollarını ayırma kararı aldı.

Sarı-lacivertlilerden sonra Bologna'yı çalıştıran İtalyan teknik adam Çizme'de de istediğini bulamadı.

Bologna yönetimi, alınan kötü sonuçlardan sonra Domenico Tedesco ile yolları ayırma kararını da resmi olarak açıkladı.

SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Tedesco yönetimindeki Bologna, Serie A'ya kötü bir başlangıç yaptı. İlk 4 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Bologna, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Bologna, sezon öncesinde Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

TEDESCO YERİNE PALLADİNO

Tedesco yönetiminde 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ile yalnızca 1 puan toplayan Bologna, 42 yaşındaki Raffaele Palladino'nun getirildiğini açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA 231 GÜN KALMIŞTI

Fenerbahçe'nin başında 231 gün, yani 7,5 aylık bir süreç geçiren Tedesco, Bologna'nın başında yalnızca 106 gün, yani 3,5 ay kalabildi.

Fenerbahçe'nin ardından Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun İtalyan ekibindeki macerası kısa sürdü.

Bologna, kötü sonuçların ardından Domenico Tedesco ile yolları ayırma kararı aldı. İtalyan ekibi, Tedesco ile yolların ayrıldığını resmi olarak da açıkladı.

Bologna, Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Raffaele Palladino'nun geçtiğini duyurdu.