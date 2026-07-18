Fenerbahçe'de 3 futbolcunun gitmesi yasaklandı
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, Milan Skriniar ve Marco Asensio'nun takımdan ayrılması yasaklandı. 3 futbolcu yeni sezonda takımın iskeletini oluşturacak.
Yeni sezon öncesi Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a gelen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertliler ilk resmi sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'ye karşı verecek.
3 FUTBOLCUNUN AYRILMASI YASAK
Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yönetime raporunu sundu. TRT Spor'un haberine göre; Kartal, Matteo Guendouzi, Milan Skriniar ve Marco Asensio'nun mutlaka takımda kalması gerektiğini bildirdi.
İsmail Kartal'ın raporu üzerine yönetim, takımın ana iskeletini oluşturacak bu 3 futbolcu için transfer yasağı getirdi.
AYRILACAK OYUNCULAR NETLEŞMEYE BAŞLADI
Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Dominik Livakovic ve Anthony Musaba gibi isimlerle yollarını ayırmayı hedefliyor. Yönetim bu transferlerden ciddi bir bonservis geliri hedefliyor.