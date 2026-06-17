Fenerbahçe'de 100 milyon euroluk veda

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetimi alımları planlarken satış tarafında da ciddi gelir hesapları yapıyor.

Sarı - Lacivertlilerin kasasına girecek bonservis gelirleri için dört isim öne çıkıyor.

50 MİLYON EURO KASAYA

En yüksek beklenti Jayden Oosterwolde'dan geliyor. Hollandalı stoper için İtalya'dan üç ayrı teklif bulunuyor ve yönetim bu transferden 25 milyon euro elde etmeyi planlıyor. İngiliz sol bek Archie Brown için 15 milyon euroluk bonservis bedeli belirlendi. Maaşı nedeniyle yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Nelson Semedo'dan 5 milyon euro, Yunanistan ve Brezilya'dan talipleri olan Fred'den ise yine 5 milyon euro bekleniyor. Bu dört isimden hedeflenen toplam gelir en az 50 milyon euro.

BELİRSİZLER MASADA: 100 MİLYON EURO

Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Ederson ve Dorgeles Nene'nin durumu ise henüz netlik kazanmadı. Bu isimlerin tamamının ayrılması halinde kulübe 100 milyon euronun üzerinde ek bonservis geliri akacağı öngörülüyor.

NENE'YE TEKLİF VAR, KARAR YOK

En ilginç dosya Dorgeles Nene üzerinden şekilleniyor. Geçen yaz 18 milyon euroya transfer edilen Fransız oyuncu için aynı rakamla teklif geldi. Ancak yönetim henüz kararını vermedi. Nene'nin de bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.