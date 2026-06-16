Fenerbahçe anlaşmayı tamamladı: İlk transfer İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul sonucunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ilk transferini tamamlamaya hazırlanıyor.

VEDAT MURIQI İSTANBUL'A GELİYOR

Yıldırım seçim döneminde söz verdiği gibi ilk takviyeyi forvet hattına yaptı. İspanyol basınından Ultima Hora'nın haberine göre; Vedat Muriqi imzayı atmak üzere önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelecek.

İlk önce sağlık kontrollerinden geçecek olan Kosovalı futbolcu bir sorun çıkmaması halinde 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

15 MİLYON 500 BİN EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Haberde ayrıca sarı-lacivertlilerin oyuncunun kulübü Mallorca'ya 15 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

23 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Mallorca formasıyla 37 maça çıkan deneyimli futbolcu, 23 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.