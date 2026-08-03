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Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: Parma'dan geldi formayı giydi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi forvet transferini resmen duyurdu. İtalya'nın Parma takımından gelen oyuncu formayı giyip sözleşmeyi imzaladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: Parma'dan geldi formayı giydi

Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon öncesi forvet takviyesi yaptı. Resmen açıklanan forvet oyuncusu formayı giyip, imzayı da attı.

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Sarı lacivertliler, İtalya Serie A takımlarından Parma Calcio forması giyen Zsanett Bernadett Kaján’ı transfer ettiğini duyurdu.
Yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon İtalya Seria A Kadınlar Ligi takımlarından Parma Calcio forması giyen Zsanett Bernadett Kaján’ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: Parma'dan geldi formayı giydi - Resim : 2
Macaristan Kadın A Millî takım forması da giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"

MACARİSTAN MİLLİ TAKIMI'NDA DA OYNUYOR

28 yaşındaki oyuncu ülkesinin Ferençvaroş takımında futbola başladı. MTK ve OL Reign takımlarında da oynadıktan sonra İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu.
İtalya'da ayrıca Como ve Lazio'da da forma giydi. Son olarak geçen sezon başında Parma'ya geçmişti.
Golcü oyuncu Macaristan Milli Takımı'nda da yer alıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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