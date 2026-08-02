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Halk TV Spor UEFA Şampiyonlar Ligi maçına günler kala Fenerbahçe'ye müjdeli haber

UEFA Şampiyonlar Ligi maçına günler kala Fenerbahçe'ye müjdeli haber

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıkları sürdürdü. Sakatlıktan dönen Vedat Muriqi takımla birlikte çalıştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
UEFA Şampiyonlar Ligi maçına günler kala Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Fenerbahçe, sahasında Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, salondaki core çalışmasıyla başladı.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçına günler kala Fenerbahçe'ye müjdeli haber - Resim : 1

VEDAT MURIQI TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gören Vedat Muriqi takımla birlikte çalışmalara başladı. Kosovalı golcünün Sturm Graz maçında süre bulması bekleniyor.

İLK MAÇ 5 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşması, 5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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