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Fenerbahçe yeni sezona şovla başladı

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk hazırlık maçında karşılaştığı Admira Wacker'i 5-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe yeni sezona şovla başladı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geldi.
Raiffeisen Arena'da oynanan mücadele, Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

İSMAİL KARTAL'IN İLK 11'İ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal sahaya Tarık Çetin, Mimovic, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Fred, Guendouizi, Bartuğ Elmaz, Cengiz Ünder, Musaba, Çağrı Balta 11'iyle çıktı.

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Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in 9. dakikada attığı gol ile mücadelede öne geçti.
42. dakikada Milan Skriniar'ın golü sonrası Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda gollerini sürdüren sarı-lacivertliler, 60. dakikada Fred, 70. dakikada Glitia (kendi kalesine) ve 74. dakikada Becao'nun golleriyle sahadan 5-0'lık zaferle ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP POGON SZCZECIN

Fenerbahçe, sıradaki hazırlık maçını Polonya ekibi Pogon Szczecin ile yapacak.
11 Temmuz'da oynanacak karşılaşma, TSŞİ 20.30'da başlayacak ve tv100'den naklen yayınlanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe İsmail Kartal
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