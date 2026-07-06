Fenerbahçe transferleri sonrası isyan etti: Galatasaray'da rant ve torpil dönüyor

Fenerbahçe, Galatasaray'ın altyapısından dikkat çeken transferlere imza atarken Serhat Ulueren çarpıcı bir iddiada bulundu.

Telegol moderatörü Serhat Ulueren, Galatasaray altyapı sistemine yönelik ağır suçlamalar yöneltti. Ulueren, Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin de çarpıcı bilgiler aktardı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ ICARDI'NİN PEŞİNDE

Ulueren, Icardi meselesinde sürpriz bir iddiayı gündeme taşıdı. "Fenerbahçe ve Beşiktaş, Mauro Icardi'nin durumunu yakından takip ediyor ve hamle yapacaklarını duydum. Menajeri de görüşmeye açık olduğunu belirtmiş. Ben olsam parayı basar ve alırdım" diyen moderatör, Icardi'nin Türkiye'deki seçeneklerinin Galatasaray'la sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekti.

NIKE'NIN 5 YILLIK SÖZLEŞMESİ SORU İŞARETİ YARATTI

Ulueren'in en çarpıcı eleştirisi altyapıdan Fenerbahçe'ye geçen oyuncular üzerine geldi. Yusuf Akçiçek, Çağrı Hakan Balta ve Yiğit Çolak'ın Galatasaray altyapısından sarı-lacivertlilere transfer olduğunu hatırlatan Ulueren, "Nike'ın 5 yıllık sözleşme yaptığı adamı Galatasaray tutmuyor ve Fenerbahçe'ye gidiyor. Siz dünyanın en büyük giyim markasından daha mı ileri görüşlüsünüz?" diyerek sert bir soru yöneltti.

RANT VE TORPİL İDDİASI

Ulueren, altyapıdaki sisteme yönelik en ağır suçlamayı ise şu sözlerle dile getirdi:

Özellikle Orhan Atik'le ilgili sıkıntılar olduğu söyleniyor. Kendi belirlediği menajerlerle çalışmasını istiyormuş. Yiğit'in yedeği bile A Takıma çağrılmış ama bu ve bunun gibi birçok çocuğu çağırmamışlar. Demek ki büyük rant ve torpil dönüyor.

"ARDA TURAN VE OZAN KABAK'TAN SONRA ÇIKAN OYUNCU YOK"

Galatasaray altyapısının son yıllardaki çıktısını da değerlendiren Ulueren, Arda Turan ve Ozan Kabak'tan sonra A Milli Takım düzeyinde oyuncu çıkmadığını savundu. Yunus Akgün'ü ise Galatasaray'ın değil, Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'nın parlatttığını ileri sürdü.