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Halk TV Spor Fenerbahçe taraftarını havalara uçuracak haber: Maçlar şifresiz yayınlanacak

Fenerbahçe taraftarını havalara uçuracak haber: Maçlar şifresiz yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber geldi. Temsilcimizin 2. ön eleme turunda 21 Temmuz’da Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşma ve Admira Wacker hazırlık maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek.

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Mirza Şeker
Mirza Şeker Editör
Fenerbahçe taraftarını havalara uçuracak haber: Maçlar şifresiz yayınlanacak

Yeni sezonda şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Fenerbahçe, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçının yayıncısı belli oldu.

KARŞILAŞMA ŞİFRESİZ OLARAK YAYINLANACAK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

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Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarları havaya uçuracak gelişme yaşandı.
21 Temmuz Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TV100 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Taraftarları ekrana kitleyecek olan karşılaşmanın başlama saati ve detayları ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
Gornik Zabrze-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçı ise 28 Temmuz'da oynanacak.

ADMIRA WACKER MAÇI DA ŞİFRESİZ

Avusturya kampında olan Fenerbahçe, yarın ilk hazırlık maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlık maçı kapsamında Admira Wacker ile kozlarını paylaşacak.
20.30'da başlayacak karşılaşma da tv100'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi
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