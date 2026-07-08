Çorum FK Bundesliga'dan transfer yaptı: Resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Hırvat stoper Hrvoje Smolcic'i kadrosuna kattı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hrvoje Smolcic'in transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlandığı ve futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Çorum FK'nın açıklamasında, ''Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hrvoje Smolčić’in kesin transferi konusunda Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlamış, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Hrvoje Smolčić’e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur'' ifadelerine yer verildi.

KAMPA KATILACAK

Savunma oyuncusunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

SMOLCIC'İN KARİYERİ

Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Rijeka, Eintracht Fankfurt, LASK ve Kocaelispor'da forma giydi.

Geçen sezonu Kocaelispor'da geçiren Smolcic, çıktığı 29 maçta 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.