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Fenerbahçe Sturm Graz karşısında: İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşıyor. İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe Sturm Graz karşısında: İşte İsmail Kartal'ın ilk 11'i
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek.

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Kadıköy Chobani Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakem ise Robert Jones.
Temsilcimiz, Sturm Graz'ı yenerek ikinci maç öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ: İŞTE İLK 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, saha süreceği ilk 11'i belirledi.
Sarı lacivertli takımın şu 11'le mücadeleye başlaması bekleniyor:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, İsmail, Guendouzi, İrfan Can, Asensio, Kerem, Talisca.
Sturm Graz'ın muhtemel 11'i de şu şekilde:
Khudyakov, Soglo, Mitchell, Vallic, Heil, Hödl, Stankovic, Weinhandl, Seidl, Jatta, Wlodarczyk.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi İsmail Kartal
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