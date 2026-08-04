İsmail Kartal aldığı kararı canlı yayında açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz’ı ağırlayacak.

5 Ağustos Çarşamba günü (yarın) Chobani Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00’de başlayacak.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, kritik mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''RAKİBİMİZİN GÜCÜNÜN BİLİNCİNDEYİZ''

İsmail Kartal açıklamasında, “İyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Rakibimizin gücünün bilincindeyiz. İyi hazırlandık. Rakibimiz Avusturya Ligi'nde geçen sezondan bu yana yeni hocalarıyla birlikte farklı sistemleri oynayabiliyorlar. Takımımız bir bütün olarak bu maça en iyi şekilde hazırlandığımız düşünüyorum.” dedi.

Konuşmasını sürdüren Kartal, "Şampiyonlar Ligi, futbolun en üst ligi. Her maç final havasında geçiyor. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz. Sonuçta bu maçlar iki aşamalı. Kendi evimizde iyi bir skor oyunla bunu kullanmak istiyoruz. İkinci maça avantajla gitmek istiyoruz. Biz hep birlikte camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu ederek Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

OOSTERWOLDE CEVABI

Jayden Oosterwolde'nin sol bekte tercih edilmesine dair sorulan soruya İsmail Kartal, "Oosterwolde daha önceden de sol bekti. Şu anda da burada Skriniar ve Ake var. Fiziğinden ve daha önce bu mevkide oynamış olmasından dolayı Oosterwolde'yi sol bekte oynatmayı tercih ediyoruz." şeklinde yanıt verdi.

CANLI YAYINDA ALDIĞI KARARI AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi, sakatlığından dolayı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçlarında forma giyememişti.

Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan N'Golo Kante de kadroda yer almamıştı.

Sturm Graz maçı öncesi aldığı kararı canlı yayında açıklayan tecrübeli teknik adam, "Vedat Muriqi'i kadroya alacağız. Bu akşam 23.50'ye vaktimiz var. Vedat Muriqi kadroda olacak. Kante aramıza geldi. Gayet iyi, çalışıyor. İyi durumda. Bugün bizimle 10. antrenmanını yaptı. Bizimle birlikte kadroda olacak. Bir bütün olarak yarınki maça odaklandık. Şu an sahayı düşünüyoruz. Bütün oyuncularımız hazır. Kadroya eklenecek." yorumunu yaptı.