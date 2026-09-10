Fenerbahçe Roma ile yenişemedi: Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Roma ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında sahasında İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Temsilcimizin tek golünü 48. dakikada Archie Brown atarken, Roma'nın golü 39. dakikada Bryan Cristante'den geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başlamış oldu.
FENERBAHÇE'DE 2 FUTBOLCU OYNAYAMADI
Fenerbahçe’nin Roma’yı konuk ettiği mücadeleye sarı-lacivertliler, 2 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıktı. Marsilya maçının ardından UEFA tarafından cezalandırılan Metteo Guendouzi’nin yanı sıra sakatlığı bulunan Asensio, mücadelenin kadrosunda yer almadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE ÖZEL KOREOGRAFİ
Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadele öncesinde Şampiyonlar Ligi’ne özel koreografi hazırladı. Okul açık tribününde yapılan koreografide ‘Fenerbahçe, Avrupa’da ava geri döndü’ pankartı yer aldı.
UEFA GENÇLİK LİGİ’NDE KAZANAN ROMA
İki takımın U19 takımları, UEFA Gençlik Ligi’nde karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen mücadeleden 4-2’lik skorla mağlup ayrıldı.
TRİBÜNLER DOLU
Sarı-lacivertlilerin Roma’yı konuk ettiği mücadele dolu tribünler önünde oynandı. Fenerbahçeli taraftarlar, stadyumun tamamını doldururken, yaklaşık 400 Roma taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.