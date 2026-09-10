Fenerbahçe'de 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi golü geldi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında İtalya Serie A ekibi Roma ile karşı karşıya geldi.

Roma karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda 48. dakikada Archie Brown ile bulduğu golle maça dengeyi getirdi.

Fenerbahçe, bu gol ile birlikte 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşadı.

İSMAİL KARTAL'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig’in 4’üncü haftasında iç sahada Beşiktaş’a 2-1 kaybedilen derbi maçın 11’inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam; Samedo, Guendouzi, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci’nin yerlerine Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Bartuğ Elmaz’ı görevlendirdi.

Kalede eldivenleri Ederson’a emanet eden Kartal, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Skriniar, Ake ve Brown’dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz ve Kante’yi 11’de oynatan İsmail Kartal; sağ kanatta Greenwood, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu’nu görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Vedat Muriqi oldu.

SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK

Fenerbahçe’nin Roma’yı konuk ettiği mücadeleye sarı-lacivertliler, 2 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıktı. Marsilya maçının ardından UEFA tarafından cezalandırılan Metteo Guendouzi’nin yanı sıra sakatlığı bulunan Asensio, mücadelenin kadrosunda yer almadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE ÖZEL KOREOGRAFİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadele öncesinde Şampiyonlar Ligi’ne özel koreografi hazırladı. Okul açık tribününde yapılan koreografide ‘Fenerbahçe, Avrupa’da ava geri döndü’ pankartı yer aldı.