Halk TV Spor Fenerbahçe Rizespor kamp kadrosunu açıkladı: Asensio ve Mert Hakan kararı!

Fenerbahçe Rizespor kamp kadrosunu açıkladı: Asensio ve Mert Hakan kararı! Fenerbahçe yarın Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. İsmail Kartal'dan flaş Marco Asensio ve Mert Hakan Yandaş kararı.