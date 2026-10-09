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Halk TV Spor Fenerbahçe Rizespor kamp kadrosunu açıkladı: Asensio ve Mert Hakan kararı!

Fenerbahçe Rizespor kamp kadrosunu açıkladı: Asensio ve Mert Hakan kararı!

Fenerbahçe yarın Rizespor ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. İsmail Kartal'dan flaş Marco Asensio ve Mert Hakan Yandaş kararı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe Rizespor kamp kadrosunu açıkladı: Asensio ve Mert Hakan kararı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosunu duyurdu. Marco Asensio ve cezası sona eren Mert Hakan Yandaş’ın son kararını İsmail Kartal verdi.

Fenerbahçe’de gözler Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Karadeniz ekibiyle karşı karşıya gelecek sarı-lacivertliler, kritik mücadele öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.

ASENSİO VE MERT HAKAN KARARI

Fenerbahçe’nin açıkladığı kamp listesinde Marco Asensio ve Mert Hakan Yandaş da yer aldı. İki futbolcunun kafileye dahil edilmesi, karşılaşma öncesinde öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

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Cezası sona eren Mert Hakan Yandaş, böylece yeniden maç kadrosunda yer alma fırsatı yakaladı. İspanyol yıldız Marco Asensio’nun da kafilede bulunmasıyla gözler teknik heyetin Rizespor karşısındaki tercihine çevrildi.

FENERBAHÇE'NİN RİZESPOR KAMP KADROSU

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor maçı için açıkladığı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Fenerbahçe Rizespor kamp kadrosunu açıkladı: Asensio ve Mert Hakan kararı! - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Marco Asensio Fenerbahçe İsmail Kartal
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