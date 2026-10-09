Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor TFF 1. Lig ekibi stat müjdesini verdi: Milli takımı çağırdı

TFF 1. Lig ekibi stat müjdesini verdi: Milli takımı çağırdı

Kadir Has Stadyumu'nda devam eden yenileme çalışmalarında artık sona gelindi. Stadyumun milli maça ev sahipliği yapması için çağrıda bulunuldu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF 1. Lig ekibi stat müjdesini verdi: Milli takımı çağırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nu UEFA standartlarına uygun hale getirmek için başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Belediyeden yapılan açıklamaya göre yürütülen çalışmalarla UEFA standartlarına uygun modern bir yapıya kavuşturulacak stadyumun son durumunu inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tesisin teknik donanımı ve saha altyapısı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ses ve ışık sistemlerinden çatı düzenlemelerine kadar tüm işlemlerde sona gelindiğini belirten Büyükkılıç, stadın milli maçlara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

TFF 1. Lig ekibi stat müjdesini verdi: Milli takımı çağırdı - Resim : 1

MİLLİ MAÇ TALEBİ

Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine çağrıda bulunan Büyükkılıç, en kısa sürede Kayseri'ye bir milli maç verilmesi durumunda şehrin organizasyona en güçlü desteği vereceğini vurguladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kayserispor Milli Takım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro