Fenerbahçe resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Fenerbahçe, yeni anlaşmanın resmiyete kavuştuğunu resmen duyurdu ve imzaların atıldığını bildirdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçe Futbol A Takımımız ile Cabir Holding arasında hayata geçirilen sponsorluk iş birliğinin imza töreni Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirildi. İş birliği kapsamında Cabir Holding logosu, Fenerbahçe Futbol A Takımımızın yurt içi müsabakalarda giyeceği formaların sağ kolunda yer alacak" ifadeleri kullandı.

"ÖNEMLİ BİR İŞBİRLİĞİ"

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Önder Fırat, imza töreninde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Cabir Holding ile önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Ancak bizim için bu yalnızca bir sponsorluk anlaşması değil. Bu imzanın taşıdığı anlam çok daha ötedir. Fenerbahçe’de yaptığımız her işin, attığımız her adımın tek bir amacı var: Daha güçlü bir Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe’nin yarıştığımız her branşta tek hedefi vardır: Şampiyonluk.

Sahada oyuncularımız bu hedef için ter akıtırken, bizlerin görevi de saha dışında Fenerbahçe’nin imkânlarını, marka değerini ve rekabet gücünü artırmaktır. Daha sağlam bir gelir yapısı ve ekonomi, daha değerli bir marka, daha rekabetçi bir takım ve bütün bunların sonucunda, hedeflerine ulaşan bir Fenerbahçe!

Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın liderliğinde bu anlayışla hareket ediyoruz. Fenerbahçe’nin yalnızca bugününü değil, yarınlarını da güçlendirerek, kulübümüze kalıcı değer yaratacak iş birlikleri kurmayı önemsiyoruz.

Cabir Holding ile ilişkimiz bugün başlamıyor ve başlamadı. Holding bünyesinde yer alan Milk Academy, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın sponsorları arasında yer aldı. Bugün ise bu birlikteliği Futbol A Takımımıza taşıyoruz. Dahası, Cabir Holding bu sezon Fenerbahçe’ye verdiği desteği üç katına çıkardı. Bu bizim için yalnızca rakamsal bir büyüme anlamı ifade etmiyor. Bu şunu ifade ediyor: Güven arttı, destek arttı ve Fenerbahçe’nin geleceğine duyulan inanç arttı!

Anlaşmamız kapsamında Cabir Holding logosu, Futbol A Takımımızın yurt içi müsabakalarda giyeceği formaların sağ kolunda yer alacak."