Fenerbahçe'de ayrılık resmen iptal oldu: Ameliyat edilecek

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Cabir Holding ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Cihan Kamer, Roma'ya transfer olmak üzere İtalya'ya gitmesine rağmen sağlık kontrollerinden geçemeyen Jayden Ooserwolde'nin durumuna dair konuştu.

"AMELİYAT OLACAK"

Oyucunun sakatlığı nedeniyle transferin iptal olduğunu duyuran Cihan Kamer, "Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak" ifadelerini kullandı.

STURM GRAZ MAÇINDA SAKATLANDI

Jayden Oosterwolde, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'a karşı oynanan maçta sakatlandı. Oyuncunun sol arka adale tendonundaki kısmi yırtık tespit edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 47 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıkan Hollandalı futbolcu, 4 bin 86 dakika sahada kaldı. Oosterwolde bu sürede 1 gol ve 1 asist kaydetti.