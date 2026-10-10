Fenerbahçe orta sahasını Fransa'da buldu: İsmail Kartal'dan onay geldi

Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya genç ve potansiyelli bir oyuncu kazandırmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, rotasını Fransa’ya çevirdi. Lorient forması giyen 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Arthur Avom, Fenerbahçe’nin transfer gündemine giren isimlerden biri oldu.

FENERBAHÇE’DEN ARTHUR AVOM HAMLESİ

Teknik direktör İsmail Kartal’ın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, orta saha rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda genç oyuncuları da değerlendiren sarı-lacivertli yönetimin, Arthur Avom için harekete geçtiği öne sürüldü.

Lorient’te gösterdiği performansla dikkat çeken Kamerunlu futbolcunun, Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer aldığı belirtildi. Yönetimin, oyuncunun şartlarını ve transferin mali boyutunu değerlendirdiği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİNİN SONA ERECEK OLMASI AVANTAJ

Fenerbahçe’nin orta saha transferi için değerlendirdiği isimler arasında Brighton’da forma giyen Yasin Ayari’nin de bulunduğu ifade edildi. Arthur Avom’un sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ise transfer sürecinde dikkat çeken ayrıntılardan biri olarak öne çıktı.

Sözleşme durumunu fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, genç futbolcunun transfer şartlarını yakından takip ettiği kaydedildi.

TEMSİLCİSİYLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Arthur Avom transferinde erken adım atmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun temsilcisiyle ilk teması kurduğu belirtildi. Görüşmede Kamerunlu futbolcunun beklentileri hakkında bilgi alınırken, sarı-lacivertli kulübün transfer planlaması ve gelecek hedeflerinin de paylaşıldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe cephesinin, oyuncu tarafından gelecek yanıtı beklediği ifade edildi. Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı ve Arthur Avom’un sarı-lacivertli formayı giyip giymeyeceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.