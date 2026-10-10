Vlahovic Kocaelispor maçında tarihi rekorun peşinde!

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Beşiktaş’ta milli aranın sona ermesiyle birlikte gözler Kocaelispor mücadelesine çevrildi. Siyah-beyazlıların gol yollarındaki en önemli silahlarından Dusan Vlahovic, Tüpraş Park’ta oynanacak karşılaşmada yeni bir başarıya imza atmayı hedefliyor.

İlk 11’de görev aldığı ilk 3 maçta gol sevinci yaşayan tecrübeli santrfor, serisini sürdürmesi halinde Beşiktaş tarihinde uzun süredir görülmeyen bir başarıya ulaşacak.

VLAHOVIC BİR GOL DAHA ATARSA TARİHE GEÇECEK

Beşiktaş’ta 2000-2001 sezonundan bu yana ilk 11’de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atmayı başaran bir futbolcu bulunmuyor. Dusan Vlahovic ise bu istatistiği değiştirmeye hazırlanıyor.

Çorum FK, Fenerbahçe ve Amed Sportif karşılaşmalarında rakip fileleri havalandıran Sırp golcü, Kocaelispor maçında da gol atması durumunda son 26 yılın ardından bu başarıya ulaşan ilk Beşiktaşlı futbolcu olacak.

3 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

Milli ara öncesinde çıktığı 3 karşılaşmada toplam 5 gol atan 26 yaşındaki santrfor, etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Gol yollarındaki formunu sürdürmek isteyen Vlahovic, Kocaelispor karşısında da takımının en önemli hücum kozlarından biri olacak.

Sırp yıldız, serisini devam ettirmenin yanı sıra sezon sonunda gol krallığı yarışında da üst sıralarda yer almayı amaçlıyor.

ANTRENMANLARDA FORMDA GÖRÜNTÜSÜYLE ÖNE ÇIKTI

Milli aranın ardından Beşiktaş’ın gerçekleştirdiği çalışmalarda Vlahovic’in performansı dikkat çekti. Fiziksel gücü ve sol ayağıyla etkili vuruşlarıyla öne çıkan golcünün antrenmanlarda sergilediği görüntü, Kocaelispor maçı öncesinde teknik heyetin beklentilerini artırdı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, formda golcünün Kocaelispor karşısında ağları sarsarak hem gol serisini sürdürmesini hem de kulüp tarihine geçmesini bekliyor.