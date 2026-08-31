Fenerbahçe öncesi Roma'da bomba başlangıç
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Roma, Serie A'da Lecce'yi 4-0 mağlup etti.
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İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Roma deplasmanda Lecce'yle karşı karşıya geldi. Via del Mare Stadyumu'nda oynanan maçta Roma sahadan 4-0 galip ayrıldı.
İLK YARIDA 3 GOL GELDİ
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 4 ve 23. dakikada Donyell Malen, 25. dakikada Matias Soule, 65. dakikada ise Rodrigo Mora kaydetti.
ROMA LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU
Lige 2'de 2 ile başlayan Roma, 6 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu. 3 puandaki Lecce ise 13. sırada kaldı.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK RAKİP FENERBAHÇE
İtalyan temsilcisi , UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. 10 Eylül Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi