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Fenerbahçe öncesi Roma'da bomba başlangıç

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Roma, Serie A'da Lecce'yi 4-0 mağlup etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe öncesi Roma'da bomba başlangıç

İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Roma deplasmanda Lecce'yle karşı karşıya geldi. Via del Mare Stadyumu'nda oynanan maçta Roma sahadan 4-0 galip ayrıldı.

İLK YARIDA 3 GOL GELDİ

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 4 ve 23. dakikada Donyell Malen, 25. dakikada Matias Soule, 65. dakikada ise Rodrigo Mora kaydetti.

ROMA LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Lige 2'de 2 ile başlayan Roma, 6 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu. 3 puandaki Lecce ise 13. sırada kaldı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK RAKİP FENERBAHÇE

İtalyan temsilcisi , UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. 10 Eylül Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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